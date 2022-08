Foligno, droga per le serate in centro storico: in manette giovane spacciatore

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 30enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli predisposti per il controllo della movida nel centro cittadino.

Il 30enne, già gravato da precedenti in materia di droga, è stato perquisito e trovato in possesso di tre frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 grammi.

Nell’abitazione del giovane sono stati rinvenuti altri involucri contenenti hashish, nonché due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi.

Nel complesso, è stata sequestrata una quantità di droga superiore ai 50 grammi, che avrebbe potuto fruttare circa 450 dosi individuali.

Il 30enne è stato processato per direttissima dal Tribunale di Spoleto. All’esito del giudizio, l’arresto in flagranza è stato convalidato ed il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.