È senza biglietto, aggredisce il controllore dell'autobus: denunciato 18enne

È accusato di aver aggredito il controllore dell'autobus un diciottenne, di origini marocchine, denunciato dagli agenti del commissariato di Foligno.

Nello specifico, mentre era impegnato nei servizi di controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri sulla tratta urbana di Foligno, l’addetto dell’azienda di trasporto sarebbe stato aggredito dal 18enne che, senza biglietto, si è rifiutato di fornire le generalità.

Il controllore, a quel punto, ha contattato il numero unico di emergenza, provocando la reazione del giovane che, andato in escandescenza, l’ha spintonato tentando di guadagnarsi la fuga.

Sul posto sono poi giunti i poliziotti che, dopo aver accompagnato il giovane in commissariato per l'identificazione e lo hanno, quindi, denunciato per resistenza a incaricato di pubblico servizio.