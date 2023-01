"Borghi sicuri" a Foligno: pattuglie anti-scippo in centro, posti di blocco sulle strade per arginare i furti

Pattugliamenti nelle vie del centro storico per arginare la piaga degli scippi, le rapine e per contrastare anche il fenomeno dell'accattonaggio molesto nei confronti di cittadini e di turisti. Posti di blocco invece sulle strade della periferia per prevenire i furti in abitazione e ìl mercato cittadino della droga. Il progetto della Questura “Borghi Sicuri”, nei giorni scorsi si è concentrato nel folignate e, in particolare, nelle aree periferiche di Borroni e Sant’Eraclio. In campo una task-force formata dalle Volanti, gli agenti del Commissariato di Foligno, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nel folignate per recuperare facili bottini, gli operatori hanno effettuato 5 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici. Nell'ambito Borghi Sicuri hanno identificato 71 persone e monitorato 28 veicoli.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici – 3 quelli sottoposti a controllo - dove si è proceduto a identificare i relativi avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine.