Foligno, controlli intesificati sulle strade nel fine settimana: scopera 21enne ricercata dalla procura di Grosseto

Gli agenti del commissariato di Foligno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno fermato un’auto sospetta e identificato una passeggera, una giovane donna classe 2001, con a carico una nota di rintraccio.

In seguito al controllo effettuato in piazza Unità d’Italia a Foligno, gli agenti hanno constatato che la 21enne, con precedenti di polizia per invasione di terreni e edifici, rumori molesti in concorso, era gravata da una nota di ricerche per notifica di un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica di Grosseto.

Dagli accertamenti sulla macchina, invece, è emerso che il mezzo era senza revisione. Quindi, dopo averle notificato il provvedimento, gli agenti hanno provveduto a contestare al conducente la multa, con contestuale ritiro del documento di circolazione.

Durante i servizi di controllo del territorio dello scorso fine settimana sono state 50 le persone identificate, 32 i veicoli monitorati nell’ambito dei 5 posti di controllo.