Foligno: sicurezza, controlli contro furti e spaccio dal centro alla periferia. Il bilancio dell'operazione

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Foligno e del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” i controlli straordinari in centro e a Paciana e Fiamenga per prevenire furt e spaccio in particolare. Il servizio straordinario si è prevalentemente incentrato nel centro e nella periferia di Foligno, con verifiche e controlli all’interno di bar e pubblici esercizi. Si è proceduto a identificare i relativi avventori e a procedere agli acceramenti di tipo amministrativo. Sono stati effettuati, inoltre, posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita. Sono state identificate 68 persone e monitorati 53 veicoli nell’ambito dei 6 posti di controllo effettuati.