Comunali a Foligno, a sfidare il sindaco Zuccherini altri tre canditati: 15 liste per rinnovo consiglio comunale

Sono 4 i candidati sindaci per le elezioni comunali di Foligno: Stefano Zuccarini, Moreno Finamonti, Mauro Masciotti, Enrico Presilla con 15 liste complessive in lizza.

Stefano Zuccarini è appoggiato da 5 liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Più in Alto, Stefano Zuccarini Sindaco.

Moreno Finamonti è sostenuto dalla lista La Voce di Foligno.

Mauro Masciotti conta su 6 liste: Partito Democratico, Foligno in Comune, Foligno 2030, Patto x Foligno, Foligno Domani – Mauro Masciotti Sindaco, Movimento 5 Stelle

2050.

Enrico Presilla ha l’appoggio di 3 liste: Alternativa Popolare, Impegno Civile, Per Foligno.

La documentazione è stata presentata alla segreteria generale del Comune di Foligno ed al vaglio per verificarne la conformità con la legge.