Foligno, posti di blocco e locali al setaccio per i Green Pass

Posti di blocco e locali al setaccio per i Green Pass. I carabinieri di Foligno hanno fermato 211 veicoli e controllato 410 persone e 67 esercizi commerciali nel corso della settimana.

I militari, duranti i posti di blocco, hanno elevato 13 contravvenzioni al Codice della strada, sequestrato un mezzo per mancanza di copertura assicurativa e denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezza alcolica con ritiro della patente di guida. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti anche per i rilievi di due incidenti causati dal maltempo.

I carabinieri, nell'ambito dei controlli per il rispetto delle normative anti Covid, hanno controllato 51 esercizi commerciali e 157 green pass. Tutto in regola. I militari hanno riscontrato il massimo rispetto delle regole.