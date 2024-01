Foligno, dolci e giocattoili per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria

Anche quest’anno si è puntualmente rinnovato il tradizionale appuntamento con la ‘Befana del Rotary’: nella serata di venerdì 5 gennaio una delegazione di rotariani ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno portando in dono dolci e giocattoli ai bambini che hanno dovuto trascorrere questo periodo fuori casa a causa di problemi di salute.

“Essere vicino a chi ha bisogno è una delle missioni del Rotary ed in questo caso essere accanto ai bambini ricoverati, specialmente nei giorni delle festività è un gesto ancor più speciale – dichiara il presidente Federico Berti Piras – sempre particolarmente apprezzato non solo dai piccoli ma anche dai loro genitori e dal personale sanitario. Ringrazio la responsabile facente funzioni Beatrice Messini, i rotariani che sono intervenuti e l’intero club folignate, così come i ragazzi del Rotaract che hanno condiviso con noi l’impegno e l’iniziativa. Vedere il sorriso sui volti dei bambini è ogni volta il miglior ringraziamento