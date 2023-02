Foligno, bando per il dirigente dell'area lavori pubblici e servizi scolastici: la scadenza

Scadrà il 7 febbraio il termine per presentare le domande per partecipare alla selezione per l’individuazione del dirigente dell’area lavori pubblici e servizi scolastici del Comune di Foligno con contratto pieno e determinato (ex articolo 110). Lo rende noto il Comune di Foligno.

Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it).