Auto in panne all'ingresso della galleria, automobilista soccorso dalla polizia

E' riuscito a fermare l'auto al lato della carreggiata quando ha iniziato a percepire che aveva problemi. Però, essendosi fermato poco prima dell'ingresso alla prima galleria, sulla 77 all'altezza di Foligno, ha chiesto subito aiuto.

Temeva, l'automobilista, che potesse essere d'intralcio alla circolazione ed essere involontariamente causa d'incidenti. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato che hanno messo in sicurezza la strada in attesa che arrivasse il carro attrezzi per rimuovere l'auto danneggiata. Completata l'operazione, la circolazione ha riproso normalmente.