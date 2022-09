Foligno, atti osceni nella sala d'attesa della stazione: giovane multato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno hanno multato un uomo che, incurante dei viaggiatori presenti, si masturbava all’interno della sala di attesa della stazione ferroviaria folignate.

Intervenuti su segnalazione del capotreno, i poliziotti hanno individuato il 33enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi e di far perdere le sue tracce. L’uomo è stato sentito in merito al suo comportamento ma non è riuscito a fornire alcuna giustificazione.

Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza per accertare quanto accaduto, gli agenti hanno sanzionato il 33enne per atti osceni in luogo pubblico.

È stato, inoltre, sanzionato in via amministrativa ed allontanato dalla stazione ferroviaria con il provvedimento previsto dalla normativa in materia di “Daspo urbano”, con divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.

Nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, che si è tenuta su tutto il territorio della provincia di Perugia, sono state identificate oltre 190 persone e monitorati 71 bagagli.