Anziana sola in casa rifiuta di ricoverarsi per non lasciare il cagnolino: la convincono gli agenti del commissariato

In ospedale non ci voleva andare. Le indicazioni del medico non voleva seguirle. E quando gli agenti del commissariato di Foligno hanno suonato alla sua porta, prima di farli entrare, ha tentennato a lungo. Non voleva essere disturbata, inutile provare a convincerla che era per il suo bene. Gli agenti, una volta entrati nell'abitazione della signora anziana, hanno capito perché.

In casa la donna, sola e senza familiari, vive con un cagnolino. La paura di doverlo lasciare da solo per ricoverarsi la allarmava non poco, tanto da preferire non essere curata.

A chiedere l'intervento della polizia era stato proprio il medico curante di fronte al ripetuto rifiuto della paziente. Alla fine gli agenti hanno trovato una soluzione: l'anziana è andata in ospedale, quando potrà uscire troverà il cucciolo ad attenderla in un centro specializzato per cani