Foligno, 177 anni di polizia municipale: i dati dell'attività svolta

Si è celebrato stamani il 177esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia municipale di Foligno. Nel corso del suo intervento il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha rilevato, tra l’altro, che “oggi è una giornata importante: è giusto e doveroso sottolinearlo, in questi momenti che ci vedono uniti al servizio della città e della comunità. Sin dal suo insediamento, questa amministrazione comunale ha sempre dato la massima attenzione al corpo della Polizia Municipale, e possiamo dire sono molti ed importanti i traguardi che abbiamo raggiunto insieme con la dotazione di personale, ufficiali ed agenti, con ben due concorsi, ed un terzo in via di svolgimento. Penso, in primis, all’entrata in funzione del nuovo servizio integrato di videosorveglianza della città di Foligno, che ha permesso di creare una sala operativa interforze proprio al comando della Polizia Locale, collegata direttamente ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, e che grazie all’intelligenza artificiale gestirà 104 telecamere con la possibilità di connettere anche impianti di privati ed aziende. Un progetto innovativo a livello nazionale, primo del suo genere in Umbria: con un investimento di oltre un milione di euro, grazie anche ai finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere da ‘Agenda Urbana’. La novità consiste proprio nel poter controllare tutti i dati che questo sistema di videosorveglianza integrata sarà in grado di generare: monitorare il traffico, gestire i semafori a seconda delle necessità in tempo reale; aumentare l’illuminazione all’occorrenza; segnalare sovraffollamenti; leggere targhe di veicoli che risultino rubati o non in regola. Non sarà più necessario tenere operatori a controllare costantemente tutti i monitor ma sarà anzi lo stesso terminale ad essere di supporto all’attività del comando della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine sul territorio: prezioso strumento anche sul fronte della lotta al degrado urbano e all’inquinamento acustico ed ambientale. Un terzo stralcio arriverà grazie ad uno stanziamento di 250mila euro da parte del Ministero dell’Interno. Ricordo, tra le altre azioni qualificanti, l’attivazione del Presidio dello Polizia Locale in piazza Matteotti, che ha permesso da un lato di avere un’interfaccia con la cittadinanza in pieno centro storico, e dall’altro di riportare alla piena fruizione uno degli spazi strategici più significativi della città, tornato ad ospitare iniziative, cittadini e turisti. Abbiamo dotato il Corpo della Polizia Locale di giubbotti di protezione, guanti antitaglio e caschi protettivi, e sono in avvio le pratiche di fornitura per i bastoni estensibili e gli spray al peperoncino, grazie anche alla revisione dell’apposito regolamento comunale. Così come saranno consegnate agli agenti impegnati nei servizi operativi, speciali body-cam, mentre sulle pattuglie di servizio saranno attivati i dispositivi dash-cam. La maggiore sicurezza dei nostri agenti è indispensabile per garantire anche una maggiore sicurezza alla comunità e al territorio. Grazie alla sinergia con il comando della polizia locale e delle forze dell’ordine, così come ad un rapporto collaborativo degli stessi esercenti, è tornato sotto controllo anche il fenomeno della cosiddetta ‘mala movida’ ovvero dei disagi legati ad un fenomeno che invece è deve essere un fiore all’occhiello di Foligno. La ‘Festa dei Vigili Urbani’ è ogni anno anche l’occasione per tracciare una sorta di ‘cartina di tornasole’ della vita stessa della città, sui fronti della sicurezza, delle emergenze, del sociale e della convivenza civile, e gli agenti della Polizia Locale sono fondamentali operatori nel regolarla. Vi ringrazio per quello che fate ogni giorno, per l’amore che avete per la vostra divisa, per il vostro lavoro e per Foligno. Nuove sfide e nuovi progetti ci attendono, e sono sicuro che come sempre, avremo al nostro fianco la vostra professionalità: noi saremo sempre al vostro fianco per fare al meglio il bene della comunità”.

I DATI

Il vicecomandante vicario del corpo, Fabio Massimo Ambrogi, ha ripercorso l’attività svolta (nel periodo 1° gennaio 2023-15 novembre 2023) sottolineando che “è l’appartenenza alla città, intesa come concentrazione di una popolazione e funzioni, che caratterizza in modo particolare la polizia municipale: è questo legame particolare con il territorio socio-economico in cui opera a definire il proprio reuolo e le proprie funzioni”.

Per la sicurezza stradale sono stati controllati 581 veicoli con 143 violazioni del codice della strada. Nell’ambito dei controlli per il rispetto dell’ordinanza sul contenimento dell’inquinamento atmosferico controllati 157 autoveicoli con 14 violazioni. Per i servizi di controllo della velocità accertate 216 violazioni.

Gli agenti della polizia locale sono stati impegnati anche sul fronte degli incidenti stradali, con 158 attività di rilevamento, di cui 120 con lesioni alle persone e 1 mortale. A questa attività di rilevamento sono seguite 9 comunicazioni di notizie di reato e 7 sequestri di veicoli.

Nell’ambito delle competenze di polizia commerciale, gli agenti di polizia locale hanno controllato 38 attività commerciali e pubblici esercizi, 46 attività ricettive e 12 attività rientranti nell’ambito delle imprese artigiane con 8 violazioni con 2 chiusure di attività commerciali in sede fissa e 1 chiusura per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sul fronte dei mercati settimanali e manifestazioni fieristiche, ci sono stati controlli in 3 manifestazioni fieristiche e in 6 mercati con svolgimento settimanale e bisettimanale. Attenzione anche alla prevenzione per la sicurezza con iniziative di educazione stradale. Il progetto “Alla larga dei pericoli” interessa le classi quarte della scuola primaria e 4 istituti e 15 classi per un totale di 262 alunni mentre il progetto ‘Va…lentino’ riguarda le classi quinte della scuola primaria con 4 istituti e 4 classi per un totale di 263 alunni.

Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Riccardo Meloni, gli assessori Decio Barili, Marco Cesaro, il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, i consiglieri Riccardo Polli, Daniela Flagiello e Rita Barbetti, il vicario della diocesi, Giovanni Nizzi, autorità civili e militari