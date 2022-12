Flaminia, scontro tra auto. Tre feriti: anche una donna incinta

Incidente stradale sulla Flaminia al km 160, nel comune di Nocera Umbra. Tre persone coinvolte, tutti bene anche una donna incinta, sul posto 118 e polizia stradale. Galleria e strada chiusa per le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco di Gaifana. Il conducente della 500 e la donna incinta portati all’ospedale di Foligno per accertamenti.

Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Nocera Scalo (km 168,900) per i veicoli diretti in direzione Fano e allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,600) per i veicoli diretti in direzione Roma.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.