Fiamme in un capannone industriale, ordinanza del sindaco di Foligno

È stata firmata ordinanza dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, per misure precauzionali in seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto di un’azienda, a Bevagna.

Anche sulla base dei controlli effettuati da Arpa Umbria e Usl Umbria 2 e in virtù del principio di precauzione, a tutela della salute pubblica, è stato ritenuto opportuno individuare un’area di raggio di 5 chilometri dal luogo dell’incendio all’interno della quale, nel territorio comunale folignate, dovranno essere rispettati il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; quello di raccolta e consumo di funghi spontanei ed erbe spontanee; quello divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile. Vietato anche il divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.

La Usl, in considerazione che allo stato l’incendio non è completamente spento, raccomanda nell’area indicata di tenere chiuse le finestre per le prossime ore e di provvedere - sia in ambito civile che lavorativo - alla chiusura e alla pulizia degli impianti di ventilazione forzata.