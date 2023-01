Fiamme in casa, cane intrappolato in camera salvato dai vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco di Assisi e di Foligno sono intervenuti a Capitan Loreto per l'incendio in un appartamento. Le fiamme, partite dalla cucina secondo i primi accertamenti, sono state limitate dall'azione dei vigili che hanno potuto soccorrere anche il cane di famiglia, rimasto chiusto nella camera da letto. Tutti in salvo e nessun ferito. Da quantificare i danni.