Spoleto, fiamme al luna park: distrutto l'autoscontro e una persona in ospedale per intossicazione

Le fiamme hanno distrutto l'autoscontro del luna park di Spoleto. I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per spegnere l'incendio che ha interamente distrutto la giostra e hanno soccorso una persona rimasta intossicata dal fumo, consegnandola alle cure del 118. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Spoleto per svoglere accertamenti sulle cause dell'incendio.