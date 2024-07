Quarant'anni di solidarietà: torna a Bevagna il Festival della pizza al piatto tradizionale

All’interno degli impianti sportivi di Bevagna, dal 19 al 28 luglio, si terrà la quarantesima edizione del Festival della pizza al piatto tradizionale, un importante evento di solidarietà a favore dell’Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro (Aucc).

La presentazione ufficiale del festival si è tenuta nella sala Pagliacci del palazzo Provinciale. A introdurre l’evento il vicepresidente dell’associazione Centro Sociale di Capro, Giuseppe Farnese Proietti, ed Enrico Bastioli, affiancati dal presidente dell’Aucc, l’avvocato Giuseppe Caforio, e dai rappresentanti del Comune di Bevagna.

La consigliera provinciale Letizia Michelini, presente alla conferenza, ha espresso il suo apprezzamento per l’evento sottolineando l’importanza dell’associazionismo nel mantenere vivo il tessuto sociale ed economico dei piccoli comuni: “Con piacere vedo che c’è un forte coinvolgimento dei giovani, linfa vitale per il prosieguo della manifestazione” ha aggiunto Michelini.

Caforio ha ricordato come da 40 anni il Festival rappresenti un significativo contributo alla lotta contro il cancro: “La nostra associazione nasce proprio a Bevagna e molti sono stati i passi in avanti fatti nel tempo - continua il presidente - basti pensare che 10 anni fa abbiamo avuto la prima cattedra di oncologia, oggi nell’equipe che segue il malato oncologico c’è lo psiconcologo, una figura che abbiamo fortemente voluto che è di grande supporto a chi deve affrontare questa malattia”.

Enrico Bastioli e Giuseppe Farnese Proietti, visibilmente emozionati, hanno ricordato i tanti concittadini scomparsi a causa del cancro, sottolineando come il festival sia un momento di orgoglio e unione per tutto il paese: “Per loro - hanno detto - noi ogni anno ci impegniamo in questa festa che per tutto il paese è motivo di orgoglio e unione”.

In 39 anni, il Centro Sociale di Capro ha donato 200.000 euro per la ricerca e l’attività di supporto al Centro Salute di Bevagna.

L’iniziativa di solidarietà è promossa dal Centro sociale di Capro, l’associazione di volontariato che da anni con le sue attività di utilità sociale è diventata un punto di aggregazione per il territorio, in collaborazione con ANCeSCAO, il gruppo E.C.B. Bevagna, la Bocciofila Città di Bevagna, la sezione Enal Caccia Bevagna, l’associazione Pesca Club Mevania e il Centro Sportivo Italiano – Foligno.