Foligno, evade dai domiciliari in comunità per festeggiare il compleanno con la fidanzata

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 38enne per evasione in quanto si era allontanato dalla comunità presso la dove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La segnalazione alla Polizia è stata fatta dal responsabile delle comunità che si è accorto dell’assenza dell'uomo dalla struttura.

Avviate immediatamente le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dal 38enne, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco dopo presso l’abitazione della compagna che ha provato a dire agli agenti che l'uomo non era con lei, ma poi è stato lo stesso 38enne a presentarsi agli agenti, spiegando di essersi allontanato dalla comunità per festeggiare il suo compleanno insieme alla fidanzata.

Accompagnato in Commissariato è stato arrestato per evasione e ricollocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.