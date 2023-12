Festa di Natale per i bimbi e i genitori del nido “Paperino” di Magione

Una grande festa per i bimbi e i genitori dell’asilo nido comunale “Paperino” di Magione per salutare l’arrivo del Natale. L’appuntamento è presso i locali della Pro loco di San Savino il 22 dicembre dalle ore 17.30 per festeggiare il Natale, anche se di fatto il servizio educativo garantirà le aperture anche dal 22 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio.

“L’investimento sulla qualità di spazi e servizi del nido sono da sempre stato obiettivo dell’amministrazione comunale di Magione, che ha anche per questo deciso di ampliare per l’anno educativo 24/25 i posti a disposizione dei bambini e delle famiglie – sostiene l’assessore ai servizi sociali e istruzione Eleonora Maghini - Fondamentale quest’anno è stato il ritorno alle attività aperte alle famiglie e alle associazioni, alla scoperta del territorio, allo scambio di esperienze tra le diverse sezioni, nonché al progetto continuità. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno degli uffici comunali, la professionalità e la disponibilità di tutto il personale educativo e ausiliario. Ringrazio le associazioni che collaborano con noi, come in questo caso la Pro loco di San Savino e di Casenuove, o i singoli volontari che durante l’anno dedicano il loro tempo per donare letture ad alta voce ai bimbi. Un ringraziamento va alla pediatra Paglino, alla logopedista Casali, agli istruttori Hands For Life, al personale educativo ed ausiliario del nido e al coordinatore pedagogico Bonini Robert”.

L’anno educativo si è aperto il 31 agosto presso la sede provvisoria della scuola dell’infanzia di Casenuove di Magione che ospiterà il servizio fino all’ampliamento della struttura di Magione. È stata riproposta una modalità pedagogica di inserimento compartecipato per i nuovi iscritti: dopo un colloquio preliminare e per facilitare la creazione di un clima di fiducia tra servizio e famiglia e la genesi di quell’alleanza genitore-bambino-educatrice che si andrà a consolidare nel corso dell’anno educativo, l’accoglienza dei nuovi bambini iscritti si è svolto in due-tre giornate durante le quali bambini e genitori hanno potuto trascorrere del tempo di qualità insieme al nido. Tale modalità di accoglienza ha permesso anche ai genitori di vivere, supportandosi, questo iniziale percorso condividendo paure e preoccupazioni.

“L’anno educativo iniziato ad agosto è stato per il servizio ricco di novità rispetto al passato recente. Abbiamo cercato di donare spessore pedagogico alla fase di inserimento dei nuovi iscritti, permettendo ai genitori di vivere insieme ai propri figli il servizio per alcune giornate ed in maniera più intensiva – afferma Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput Cooperativa Polis – Tale modalità di accoglienza ha permesso contestualmente alle famiglie di vivere, supportandosi, questo iniziale percorso condividendo paure e preoccupazioni. Nell’ottica di rappresentare un servizio inclusivo aperto alle famiglie ed in grado di gettare le basi per la costruzione di una significativa, proficua e fiduciaria alleanza educativa, sono stati proposti e strutturati incontri interattivi aperti sia alle famiglie dei bambini iscritti che a quelle del territorio, grazie alla conduzione di professionisti dell’infanzia”.

I primi mesi dell’anno educativo 2023-2024 sono stati contraddistinti da una ricca offerta pedagogica ed esperienziale per i bambini iscritti e per le loro famiglie: l’8 ottobre è stata festeggiata la fine degli ambientamenti tra natura ed animali presenti nell’azienda agraria “Ippogrifo” di Magione; grande importanza ha rivestito per tutti i bambini ed il servizio la festa dei nonni, celebrata ad ottobre con laboratori esperienziali come “Olipittando”, svolto nelle sezioni del servizio, e a novembre partecipando di fatto alla rassegna “Olivagando”. Le creazioni sono state esposte presso i locali della Biblioteca Comunale di Magione “Vittoria Aganoor Pompilj”; sempre durante la settimana di “Olivagando” i bambini più grandi hanno visitato il Molino Centumbrie di Agello; in occasione della settimana nazionale Nati Per Leggere e della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a novembre è stato organizzato un laboratorio di lettura alta voce con drammatizzazione di libri di testo. Sono intervenute Andreina Panico, volontaria NPL e Federica Volpi, Bibliotecaria della Società Cooperativa Sistema Museo e volontaria NPL; sono stati tre gli eventi in-formativi 0-6 presso il salone della Pro loco Cinque Mulini di Casenuove di Magione; il 7 novembre si è svolto un corso di educazione sanitaria sulla disostruzione pediatrica a cura degli istruttori Deborah Bruni e Maurizio del Centro di alta formazione Hands for life; il 10 novembre la dottoressa Alessandra Paglino, pediatra dell’Associazione culturale pediatri Umbria ha condotto una tavola rotonda su genitorialità e buone pratiche per lo sviluppo dei bambini; il 12 dicembre si è parlato di come stimolare il linguaggio e sostenerne lo sviluppo nella fascia 0-6 con la logopedista Martina Casali; da settembre è, infine, attivo lo spazio educativo di ascolto familiare, condotto dal pedagogista Bonini Robert e dedicato ai genitori dei bambini iscritti.

Tornando alla festa del 22 dicembre “siamo veramente felici di accogliere, negli spazi della nostra associazione, i piccoli fruitori del nido Paperino insieme alle loro famiglie. La Pro loco di San Savino da sempre collabora proficuamente con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, mettendo a disposizione la propria struttura per appuntamenti didattici e formativi o come, in questo caso, per festeggiare insieme l’arrivo del Santo Natale – afferma Maurizio Orsini, presidente della Pro loco di San Savino - In questo risiede il senso più autentico della comunità educante, che non può non trovare anche nelle opportunità offerte dalla rete associativa locale un importante presidio in cui esercitare preziose occasioni di incontro, condivisione, scambio e apertura verso il territorio”.

Per Daniele Bolloni, presidente della Pro loco 5 Mulini di Casenuove di Magione “siamo da tempo impegnati nell'interesse della comunità, del sociale e delle famiglie, con l'organizzazione di eventi che vanno dal semplice intrattenimento per grandi e piccini (Halloween, Babbo Natale, Befana), a quelli di promozione e sostegno al territorio, come Olivagando Magione, fino ad affrontare tematiche più importanti quali la solidarietà, la lotta al bullismo, l'antiaggressione femminile e la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; diventati oramai appuntamenti fissi di anno in anno. Per questo siamo stati ben lieti di condividere ed ospitare all'interno dei nostri locali la tavola rotonda sul sostegno alla genitorialità e buone pratiche per lo sviluppo del bambino”.