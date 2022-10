Fermato in macchina con droghe per tutti i "gusti", 20enne finisce in manette

Pochi giorni fa gli agenti del commissariato di Foligno, impegnati in un servizio contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 20enne trovato in possesso di varie tipologie di droga.

Il controllo è stato eseguito in una zona periferica della città e ha interessato sia la persona che il veicolo utilizzato dal ragazzo, proveniente da fuori regione.

Già noto per precedenti segnalazioni dovute alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, il giovane è stato trovato in possesso di un mix di droghe: 10 dosi di mdma, 4 di ketamina, 1 pasticca di ecstasy e un ulteriore involucro contenente circa 3 grammi di hashish.

Non riuscendo a giustificare il possesso per uso personale dello stupefacente, il 20enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nei giorni successivi, il giovane è stato processato per direttissima. All’esito, l’arresto in flagranza è stato convalidato e al 20enne sono state applicate le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel proprio Comune di residenza.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.