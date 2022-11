Family Movie Night: a Todi mamma e papà vanno al cinema, ai bambini ci pensa il Comune

Mamma e papà vanno al cinema. E ci vanno da soli. Questa potrebbe sembrare una non notizia, ma in realtà è un vero scoop per quei genitori con figli piccoli che da tanti anni hanno smesso di andare al cinema insieme, da soli, per dedicarsi alle cure familiari, trascurando magari la salute della relazione di coppia.

Invece nel Comune di Todi il benessere familiare è una priorità e l'Ufficio delle politiche familiari ha pensato un'iniziativa per aiutare sostenere anche il cinema cittadino che dopo la pandemia sta vivendo un momento di crisi (non solo quello cittadino, ma a livello nazionale). E così ogni venerdì a partire dall'11 novembre e fino al prossimo 23 dicembre, sarà attivato il servizio Family Movie Night: i grandi potranno andare al cinema Nido dell'Aquila allo spettacolo delle 20:45, mentre i bambini resteranno con un'animatrice nei locali adiacenti alla sala. Il servizio di animazione sarà completamente gratuito.

"E' un piccolo gesto - spiega l'assessore alle politiche familiari Alessia Marta - ma può fare molto".