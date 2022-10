False guardie ambientali, il Comune di Magione: "Fieri della nostra polizia locale"

“Gli ultimi fatti di cronaca confermano l’alto livello di competenze che gli agenti della nostra polizia locale hanno acquisito e di cui, come amministrazione comunale, andiamo fieri". È il commento di Massimo Lagetti, vicesindaco e assessore alla viabilità del Comune di Magione, a seguito del risultato delle indagini che hanno portato a 17 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di usurpazione di funzioni, falsità ideologica, truffa aggravata e minacce in quanto appartenenti a una fantomatica sezione speciale di polizia giudiziaria.

“Per due anni – prosegue Lagetti – le indagini sono state condotte dagli agenti, in collaborazione con l’Azienda Usl Umbria 1, nel massimo riserbo senza che questo delicato ruolo compromettesse tutte le altre funzioni svolte. Inoltre, per gran parte, le ricerche sono state realizzate durante il difficile periodo dell’emergenza sanitaria che ha visto le nostre pattuglie molto presenti nel territorio. A questo si aggiungono i brillanti risultati nelle indagini per individuare i responsabili di abbandono di rifiuti, il lavoro di controllo delle strade, la presenza in tutte le manifestazioni, oltre al quotidiano lavoro di ufficio".