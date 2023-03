Fa sballare l'etilometro: tasso sette volte oltre il limite

Durante i controlli effettuati dagli agenti della polizia locale di Magione sono stati individuati conducenti senza assicurazione e con elevato tasso alcolico.

Due i casi di persone alla guida di mezzi senza assicurazione. Nel primo il guidatore, oltre a non essere in possesso della polizza assicurativa, è risultato essere stato già colpito da revoca della patente e con il veicolo sottoposto a sequestro a seguito di controlli effettuati dalla Polizia stradale di Perugia. Per lui alle sanzioni previste per la mancanza di assicurazione, cioè sequestro del mezzo e sanzione economica di 866 euro, si aggiungono quelle per guida senza patente di 5mila euro e di 2mila euro per guida di mezzo sottoposto a sequestro.

Il guidatore del secondo mezzo privo di assicurazione, fermato nel tardo pomeriggio, è invece risultato anche positivo all’alcool test. Al momento della richiesta dei documenti da parte degli agenti l’uomo mostrava i segni di una recente assunzione di alcolici. Sottoposto al test è risultato con un tasso alcolemico superiore di sette volte quello consentito dalla legge. L’uomo, oltre le sanzioni previste in caso di guida senza assicurazione, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e il veicolo è stato sequestrato per la confisca.