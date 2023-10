Foligno, evade dai domiciliari e minaccia i poliziotti: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno fermato e controllato un uomo, noto alle forze dell’ordine, trovato a girare per la città nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Il 35enne non ha saputo fornire ai poliziotti una spiegazione del perché non si trovasse in casa e poi, alterato, ha iniziato a comportarsi in maniera aggressiva, anche mentre veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove avrebbe minacciato di morte gli operatori e le loro famiglie.

A quel punto sono scattate le manette con l'accusa di evasione, resistenza e minacce gravi a pubblico ufficiale, con l'immediato trasferimento presso il carcere di Spoleto.