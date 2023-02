Gli agenti hanno effettuato un controllo a Bastia Umbra presso l’abitazione del 28enne, sottoposto alla misura cautelare con provvedimento del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia lo scorso 21 dicembre, hanno riscontrato che il ragazzo non era in casa. Nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo presso l’abitazione, questi non ha risposto, rendendosi irreperibile.

Bastia Umbria, passa la Polizia per un controllo, ma non è in casa: denunciato per evasione