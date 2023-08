Assisi, i poliziotti non lo trovano a casa: denunciato per evasione

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno denunciato per il reato di evasione un italiano di 51 anni per evasione, dopo che al controllo non è risultato presente presso la propria residenza.

Gli operatori si sono recati a Santa Maria degli Angeli presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con divieto di allontanarsi dal comune, disposta con provvedimento Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Ufficio Esecuzioni Penali, e hanno riscontrato che il 50enne, nonostante i ripetuti tentativi, non rispondeva al citofono, risultando irreperibile.

Dopo qualche ora, a seguito di un nuovo controllo, l’uomo è stato trovato all’interno dell’abitazione. Sentito in merito dagli operatori, ha fornito delle motivazioni poco plausibili.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti lo hanno denunciato per il reato di evasione.