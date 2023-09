Dopo qualche ora, a seguito di un nuovo controllo, l’uomo è stato trovato all’interno dell’abitazione. Sentito in merito dagli operatori, ha fornito delle motivazioni poco plausibili.

I poliziotti si sono recati a Santa Maria degli Angeli presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di allontanarsi senza una preventiva autorizzazione, hanno riscontrato che il 35enne, nonostante i ripetuti tentativi, non rispondeva al citofono, risultando irreperibile.

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno denunciato per il reato di evasione un italiano di 36 anni che all’atto del controllo non è risultato presente presso la propria residenza.

Gli agenti hanno anche contattato la madre del giovane, ma non sapeva dove fosse

Assisi, non è in casa durante un controllo della Polizia: denunciato per evasione