Trevi, era ai domiciliari, ma i Carabinieri lo trovano a passeggio: arrestato per evasione

I Carabinieri della Stazione di Trevi, nel corso di un servizio di controllo, hanno arrestato un italiano in flagranza di reato per evasione.

L’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e non poteva uscire dall'abitazione, ma i militari non lo hano trovato in casa.

Dopo un appostamento i Carabinieri hanno visto l'uomo rientrare in in casa e lo hanno dichiarato in stato di arresto.

Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Spoleto l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata confermata l’applicazione della misura della detenzione domiciliare.