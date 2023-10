Tre giorni di esercitazione sul Monte Cucco per l'Anci Umbria ProCiv

Tre giorni di esercitazione dellla Protezione civile sul Monte Cucco, in programma dal 13 al 15 ottobre, che coinvolgerà i Comuni di Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile Monte Cucco di Sigillo, ANC Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria e Misericordia di Fossato di Vico. È quanto organizzato dalle Amministrazioni, con il supporto di Anci Umbria ProCiv in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, che si celebra dal 9 al 15 ottobre 2023, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Lo scopo principale dell'esercitazione intercomunale è quello di migliorare la sinergia tra tutti gli attori afferenti alle quattro Amministrazioni e alle associazioni di volontariato coinvolte e, contemporaneamente, far conoscere i piani di protezione civile alla cittadinanza. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il trentennale della fondazione del Gruppo di protezione civile Monte Cucco di Sigillo.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono molteplici: verificare i Piani Comunali multirischio; migliorare la coesione tra le diverse squadre di volontari delle Odv del territorio; evidenziare carenze, inefficienza e/o disfunzione del sistema locale di protezione civile; formare gli amministratori e tecnici comunali nella corretta attivazione dei Centro Operativo Comunale per la gestione di un evento improvviso e sul ruolo di ciascuna funzione di competenza (comunicazione e verifiche delle informazioni); formare i volontari locali sul montaggio della tensostruttura adibita a mensa e cucina e sull’allestimento di un campo di accoglienza; montare una maglia rete di comunicazione tramite l’impiego di un ponte radio.

IL PROGRAMMA DI MONTE CUCCO 2023

VENERDÌ 13 OTTOBRE

• EVACUAZIONE delle scuole primarie dei Comuni coinvolti;

• FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AI VOLONTARI CON MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA e CAMPO BASE

• FORMAZIONE per Amministratori e tecnici comunali dei 4 Comuni coinvolti e dei Comuni afferenti all’Ambito 2 – Eugubino relativa alla pianificazione comunale multirischio con un focus sull’attivazione del C.O.C. (a cura di Anci Umbria Prociv) e al funzionamento della piattaforma regionale ZEROGIS (a cura del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria).

SABATO 14 OTTOBRE

• ESERCITAZIONE per posti di comando, con attivazione non contemporanea dei 4 Centri Operativi Comunali, sullo scenario sismico che contemplerà anche l’innesco di criticità connesse ai rischi idraulico e incendio d’interfaccia. Gli scenari vedranno il coinvolgimento sul territorio delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) partecipanti.

INFORMAZIONE nelle piazze dei Comuni coinvolti. Saranno presenti 4 punti informativi dove la cittadinanza potrà incontrare gli operatori della protezione civile, volontari e funzionari, che per l’occasione illustreranno il piano di protezione civile e allestiranno percorsi educativi rivolti ai più piccoli.

DOMENICA 15 OTTOBRE

• Conclusione della tre giorni con CELEBRAZIONE del trentennale del gruppo di protezione civile Monte Cucco