Esce dal negozio senza pagare e trascina con l'auto il vigilante: condannata

Una 49enne è stata condannata a 20 mesi di reclusione per rapina e lesioni dopo un tentato furto in un supermercato di Bastia Umbra.

La donna, difesa dall’avvocato Delfo Berretti, aveva preso, senza pagare, della merce in un supermercato di Bastia Umbra. Era stata seguita nel parcheggio da un addetto alla sicurezza, ma era fuggita con l’uomo attaccato all’auto, trascinandolo per un centinaio di metri.

Alcuni clienti avevano preso il numero di targa dell’auto e segnalato il fatto al Commissariato di Assisi. La donna era stata rintracciata e denunciata, oltre a ricevere un foglio di via da Bastia Umbra.

Davanti al giudice ha chiesto il rito abbreviato, affermando di non essersi accorta di aver preso la merce senza pagare in quanto preoccupata perché doveva andare a fare il tampone (era il 30 novembre del 2020) e quando era salita in auto e aveva sentito il vigilante che bussava al vetro si era spaventata, fuggendo.

La donna aveva poi restituito la refurtiva: un paio di occhiali e quattro deodoranti per auto del valore di 14,76 euro.

Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 2 anni e otto mesi. La difesa ha provato a far derubricare il reato da rapina a furto, annunciando già ricorso in appello contro la condanna a 20 mesi.