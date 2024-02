Elezioni a Gualdo Tadino, Pennoni si candida: "Rinascita gualdese, una scelta di cuore"

"In questo giorno degli innamorati voglio lanciare la mia candidatura a sindaco come atto d'amore per la città perché penso che meriti di molto più di come si trova attualmente e di quello che offre ai cittadini": l'annuncio porta la firma dell'imprenditore Gianluca Pennoni che ha deciso di scendere in campo dopo aver ascoltato il parere di cittadini, professionisti e commercianti delusi dalle lotte interne del centrodestra o dagli ultimi 5 anni di governo Presciutti, riconfermato alla guida della lista centrosinistra per un eventuale terzo mandato. La candidatura di Pennoni mette in ulteriore difficoltà il centrodestra: l'imprenditore, notoriamente centrista-liberale, andrà a pescare nello stesso bacino elettorale. C'è anche chi ipotizza un passo indietro dei partiti per sostenerne la candidatura.

"La mia candidatura - continua Pennoni - nasce quindi come un atto di amore perché sono troppi anni che si sta andando verso un declino al quale sembra che nessuno sia interessato, mentre non è assolutamente così, la gente è arrabbiata e pronta a rinascere e sta solo aspettando qualcuno che gli dia modo di poter "iniziare'. C'è fermento e voglia di fare sia dalla parte degli imprenditori, dei commercianti e della popolazione, necessita solo la scintilla che accenda la miccia". Pennoni ribadisce che non c'è più tempo da perdere - "è necessario un cambiamento radicale" - e auspica un governo cittadino gestito come un'azienda e senza vincoli ed egoismi di partito.

Per l'imprenditore "l'attuale scenario politico poi, sembra che sia solo interessato a controllare il territorio, preoccupato di mettere la bandierina sul Comune di Gualdo, piuttosto che capire e fare il vero interesse dei cittadini".



Pennoni infine lancia il movimento "Rinascita" e chiede ai guadesi di dare vita a un comitato che dovrà scrivere il programma per la Gualdo del 2034.

"Verrà quindi costituito un comitato aperto a tutti quelli che ne vorranno far parte affinché le idee di tutti possano essere accolte, valutate e assorbite senza preclusione. L'unico obbiettivo è l'amore e il benessere di Gualdo, quindi se ci saranno situazioni che potrebbero essere migliorative sarò felice di valutarle e, se necessario, farmi da parte per il bene della città".