Elezioni comunali a Foligno: oltre 44mila aventi diritto, la maggioranza è donna, 55 seggi da conquistare

Alle elezioni amministrative per l’elezione del sindaco di Foligno e dei rappresentanti in Consiglio comunale, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno - nei 55 seggi che verranno costituiti nel territorio comunale - parteciperanno 44.475 cittadini (di cui 21.320 uomini e 23.155 donne). Per le consultazioni europee gli elettori saranno 43.112 (di cui 20.598 uomini e 22.514 donne).

Lo scarto tra elettori per le consultazioni amministrative ed europee dipende dal fatto che molti folignati all’estero potranno votare nei Paesi di residenza per le elezioni europee. Saranno 263 i diciottenni (141 uomini e 122 donne) che eserciteranno per la prima volta il diritto di voto.