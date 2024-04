Verso le elezioni, Cassio Filippucci è il candidato di "Guardavanti"

In vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno il movimento civico Guardavanti, "in linea con i propri principi e la propria natura", ha deciso di avanzare la candidatura di Cassio Filippucci come zindaco del Comune di Collazzone.

"In un momento di estrema incertezza a livello locale - spiega il movimento - Guardavanti ritiene infatti la scelta di Cassio come la migliore possibile, per una politica orientata alle necessità dei cittadini e che torni ad essere attivamente protagonista su e per il territorio.

In un’ottica di massima collaborazione ed inclusività, "Guardavanti si rende disponibile al confronto con persone, partiti o movimenti che abbiano a cuore esclusivamente l’interesse del nostro Comune".