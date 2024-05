Illuminazione con led, più telecamere di sorveglianza ed efficientamento energetico, i piani di Enel X a Todi

A pochi mesi dalla formalizzazione del progetto di finanza con Enel X, l'amministrazione comunale di Todi ha promosso un incontro per fare il punto della situazione.

I dirigenti delle società del Gruppo Enel hanno riferito di aver ultimato la fase di perimetrazione degli interventi e di essere pronti a presentare entro la metà di giugno un cronoprogramma dettagliato dei lavori previsti dal contratto, sia per quanto riguarda la rete della pubblica illuminazione che con riferimento all'efficientamento energetico degli edifici.

Si è proceduto ad aggiornare la ricognizione e ad avviare gli aspetti procedurali e autorizzativi, creando le premesse affinché in corso d'anno si possa provvedere alla sostituzione delle caldaie e all'avvio della telegestione nelle scuole e negli altri fabbricati di proprietà comunale, dagli uffici agli spazi culturali, prevedendo anche la riqualificazione dei primi edifici in Nzeb, ovvero a consumo quasi zero.

In fase di rimodulazione gli investimenti inizialmente previsti in fase di gara su alcune scuole, quali Collevalenza e Pian di Porto, che andranno altrove effettuatai, vista la realizzazione dei nuovi plessi in entrambe le località.

Affrontato dal sindaco Antonino Ruggiano, pur rappresentando capitoli a parte rispetto al project, l'aspetto della promozione e realizzazione di comunità energetiche nel territorio di Todi e quello di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell'ex Galibia, nella zona industriale di Ponterio.

Sul fronte dell'illuminazione pubblica si è convenuti nel separare gli interventi tra quelli per i quali è in corso la fase autorizzativa da parte della Soprintendenza e quelli per i quali non è invece necessaria. Si procederà da nord a sud, iniziando quindi a breve, appena ricevuta la validazione del progetto, dalla frazione di Pantalla a scendere fino a Collevalenza, dove è già avvenuto l'interfacciamento con i lavori in corso di ristrutturazione del borgo.

Nel frattempo, però, Enel X - hanno illustrato i dirigenti - ovunque è stata chiamata in questi mesi ad intervenire a seguito di segnalazione di guasti, ha provveduto intanto a mettere in sicurezza le linee e alla sostituzione dei punti luce interessati con lampade a led.

Sul fronte della videosorveglianza si è invece convenuto di implementare il numero delle telecamere previste nei principali snodi viari, accogliendo le richieste delle forze di polizia anche in relazione all'inserimento di impianti OCR per la lettura targhe.

Ultimo aspetto che il sindaco Ruggiano ha voluto approcciare è stato quello circa la possibile fornitura da parte di Enel di minibus elettrici per potenziare il servizio di trasporto urbano all'insegna di una mobilità sempre più sostenibile. Anche in questo caso, così come per le comunità energetiche e il nuovo impianto fotovoltaico, accertata la praticabilità delle richieste dell'amministrazione comunale, è stato iniziato un percorso di approfondimento tecnico e amministrativo.