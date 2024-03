Bullismo e odio in rete, studenti a scuola dalla Polizia di Stato

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” di Tuoro sul Trasimeno hanno incontrato la Polizia di Stato nell’ambito della campagna educativa sull'uso dei social e per contrastare il cyberbullismo e gli altri reati e pericoli della rete.

All’incontro, organizzato presso il Teatro comunale della cittadina lacustre, hanno partecipato ben 150 alunni e 10 insegnanti delle classi della scuola secondaria di primo grado.

L’evento è stato fortemente voluto dal dirigente scolastico Luca Severi che ha introdotto l’incontro con i ragazzi, esprimendo i più vivi ringraziamenti al personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria, utile per raggiungere i giovani studenti e sensibilizzarli sulle tematiche collegate al corretto utilizzo del web.

Gli esperti della Specialità hanno illustrato i comportamenti corretti e sicuri da adottare in Rete al fine di attuare una strategia preventiva rispetto al fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso una serie di indicazioni ed un’opera di responsabilizzazione sull’uso corretto delle parole all’interno dei social network.

Non sono stati tralasciati gli argomenti relativi all’hate speech, ovvero i “discorsi d’odio” che trovano nella rete internet e nelle piattaforme social la loro naturale collocazione, l’adescamento in rete da parte di sconosciuti e la diffusione delle immagini private senza il consenso delle persone in esse ritratte.

Nell’occasione, il personale intervenuto ha focalizzato l’attenzione degli alunni sulle difficoltà e l’importanza delle lezioni somministrate on-line e sulle ripercussioni giuridiche delle azioni di disturbo che possono essere messe in atto dai partecipanti.

Dalla vivacità degli interventi è emerso chiaramente che le indicazioni fornite hanno suscitato molta curiosità tra gli alunni, che sono riusciti a guardare da un’ottica differente la loro “vita virtuale”.