Edilizia scolastica: 3,5 milioni per la sede dell'Istituto omnicomprensivo di Bastardo di Giano dell'Umbria

L'Istituto omnicomprensivo di Bastardo di Giano dell'Umbria sarà ricostruita. La Provincia di Perugia ha ottenuto, infatti, il finanziamento per la demolizione e ricostruzione nello stesso luogo dell'edificio.

L’avviso pubblico era relativo alla realizzazione di nuovi edifici scolastici con demolizione dell’edifico esistente, da finanziare nell’ambito del Pnrr. L’importo concesso ammonta a 3.456.000 euro.

Oltre alla demolizione e ricostruzione dell’edifico dell’Ipc, rende noto la Provincia, si provvederà ad un intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato in muratura sede dell'Ipia per un importo pari a 1.379.040 euro.

Per questo ultimo finanziamento gli uffici dell’edilizia scolastica sono in attesa del decreto da parte del ministero dell'Istruzione per l'inizio di tutte le attività necessarie.

La Provincia di Perugia ha inoltre ottenuto un finanziamento di 200mila euro per la manutenzione straordinaria dell'edificio "Laboratori Officine" situato nella stessa area scolastica.

I lavori riguardanti questo intervento sono già stati appaltati e se ne prevede l’inizio a giugno.