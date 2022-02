E45, nuovi cantieri Anas: superstrada chiusa temporaneamente in Alto Tevere

Nuovi lavori lungo la E45. Cantieri Anas per la manutenzione programmata e il miglioramento sismico dei viadotti “Tevere I” e “Tevere II” a Umbertide.

"Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la E45 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Promano per chi viaggia in direzione Cesena e tra gli svincoli di Promano e Montone/Pietralunga per chi viaggia in direzione Roma, dalle 9:00 alle 18:00 di martedì 15 febbraio. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto", spiega Anas in una nota.

Gli interventi, sottolinea ancora Anas, "riguardano il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici, al fine di innalzare gli standard di sicurezza delle strutture. I lavori sono attualmente in corso su quattro viadotti tra Umbertide e Città di Castello (Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II) per un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro".