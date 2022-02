Umbertide, E45 chiusa al traffico per lavori: 'invasione' di camion

E' durata fin verso le 16 la chiusura della E45 fra gli svincoli di Promano e Umbertide.- Gubbio.Lo stop al traffico, già comunicato da Anas, era legato a dei lavori di manutenzione per il miglioramento sismico dei viadotti “Tevere I” e “Tevere II”.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la E45 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a partire dalle 9, ovviamente tutto il traffico, anche pesante, è stato deviato sul tracciato della ex Ss Tiberina 3 bis e quindi con interessamento del territorio comunale, in particolare del centro abitato.

E proprio qui che si sono registrati disagi e tante difficoltà, con gli automobilisti che hanno atteso anche quasi un'ora per percorrere i pochi chilometri cittadini.

Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Gabriele Tacchia, erano a dirigere il traffico nell'incrocio tra via Stella, via Spoletini e la strada nazionale, mentre nel percorso sono intervenute diverse auto della polizia stradale. Il momento di massimo afflusso è stato tra le 13 e le 14.30. Intorno alle 16, invece, il traffico lungo la E45 è stato riaperto.