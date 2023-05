Bastia Umbra, tenta di rubare cibo per animali e poi "scrocca" da mangiare minacciando il barista con una spranga: arrestato

I Carabinieri del Radiomobile di Assisi hanno arrestato un 37enne ungherese per tentata rapina e rapina aggravata ai danni di due esercizi commerciali di Bastia Umbra.

L’uomo si sarebbe presentato all’interno del negozio “Qua la Zampa” di Bastia Umbra con una spranga di ferro, tentando di rubare dei sacchetti di cibo per cani e minacciando la titolare. La donna urlando e chiedendo aiuto, è riuscita a far allontanare l'uomo dal negozio.

L'arrestato, sempre armato di spranga si sarebbe recato presso il pub “Blu Ice” dove, minacciando il titolare, avrebbe preteso e ottenuto che gli venisse dato da mangiare e da bere.

Alcuni clienti hanno chiamato i Carabinieri che sono riusciti a bloccare l'uomo e portarlo in caserma a Santa Maria degli Angeli. Nonostante le difficoltà dovute al fatto che l’uomo non parlasse italiano e che fosse sprovvisto di documenti, i militari sono riusciti ad identificarlo e, al termine degli accertamenti, lo arrestato per la tentata rapina nel negozio per animali e rapina aggravata continuata per i fatti avvenuti nel pub.

L'uomo è stato portato a Capanne in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.