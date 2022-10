Magione, deve scontare 10 anni per evasione e lesioni: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno arrestato due persone, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia emesse dall'Ufficio di Sorveglianza di Perugia.

Il primo uomo arrestato, già affidato in prova ai servizi sociali, deve scontare un cumulo di condanne di 10 anni e 9 mesi di reclusione per reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per fatti commessi nel 20 18.

L'arrestato è stato portato a Capanne.

Sempre i militari di Magione hanno eseguito un'ordinanza di applicazione misura detentiva della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia nei confronti di un uomo, già noto alle forze dell'ordine, il quale deve scontare una pena complessiva di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e danneggiamento per fatti avvenuti nel 2015.

L'uomo è stato portato presso la propria abitazione dove dovrà rimanere ai domiciliari.