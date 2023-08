Bastia Umbra, un chilo di cocaina nascosto in un barattolo sotterrato in giardino: due persone in manette

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno arrestato due albanesi, un 35enne ed un 21enne, per spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un'indagine con appostamenti sotto le due abitazioni dove da diverso tempo, era stato notato un viavai sospetto di autovetture e di persone.

I Carabinieri hanno fatto irruzione in una delle due abitazioni all’interno della quale uno dei due albanesi, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane gettandolo dalla finestra. Successivamente rinvenuto, è stato accertato che all’interno dello stesso vi erano circa cinquanta grammi di cocaina.

Da qui è iniziata la perquisizione nei locali dell’abitazione che ha portato al rinvenimento di circa duemila euro, una bilancia elettronica di precisione e materiale per il taglio e la preparazione delle dosi di cocaina, mentre nel cortile, nascosto in una buca, è stato trovato un barattolo di vetro contenente un chilogrammo di cocaina e un’altra bilancia elettronica di precisione utilizzata per il confezionamento dello stupefacente.

Le operazioni di perquisizione sono state estese anche in un’altra abitazione, risultata sempre essere frequentata dai due uomini, al termine della quale sono stati trovati altri cinquanta grammi di cocaina già suddivisi in 56 dosi pronte per la vendita.