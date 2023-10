Droga nascosta nello specchietto retrovisore dell'auto: 33enne in manette

I Carabinieri del Radiomobile di Città della Pieve dopo un servizio di osservazione e pedinamento hanno fermato e controllato un 33enne albanese mentre era alla guida di un’autovettura.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare nonché della somma in denaro di 365 euro. I militari, nella successiva perquisizione veicolare, hanno rivenuto all’interno della carrozzeria dello specchietto retrovisore laterale sinistro due calzini di colore nero, contenenti complessivamente 32 dosi di stupefacente del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di poco inferiore ai 30 grammi.

Il 33enne, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato in flagranza e condotto presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne. Lo stupefacente, il telefono cellulare e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.