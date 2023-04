Marsciano, a spasso nel parco con due dosi di cocaina in tasca: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato un italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari durante un controllo svolto in un parco cittadino hanno trovato l'uomo in possesso di due dosi di cocaina e poi hanno recuperato, nel corso di una perquisizione domiciliare, altri grammi di cocaina e un bilancino e materiale per il confezionamento.

Tutto è stato sottoposto a sequestro e il giudice ha convalidato l'arresto.