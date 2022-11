Spoleto, beccato con la droga in tasca al parco: multato

Gli agenti della Polizia di Stato Commissariato di Spoleto hanno fermato due stranieri di 20 e 27 anni che alla vista dei poliziotti avevano tentato di allontanarsi.

Il 27enne avrebbe cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette al cui interno gli agenti hanno rinvenuto due dosi di cannabis.Il 20enne, invece, dagli approfondimenti eseguiti è risultato irregolare sul territorio nazionale.

I poliziotti hanno sanzionato amministrativamente il 27enne per possesso di sostanza stupefacente, mentre il 20enne è stato messo nella disponibilità dell’Ufficio Immigrazione della Questura per approfondimenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.