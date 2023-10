Spoleto, spaccia in piazza della Vittoria: in manette un 39enne

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato un 39enne, con precedenti di polizia, perché trovato in possesso di cocaina e hashish.

Gli operatori, infatti, durante l’attività di osservazione in piazza della Vittoria, hanno notato il 39enne avvicinare in modo sospetto un’altra persona. Hanno quindi deciso di sottoporlo a controllo.

Fermato dai poliziotti, l’uomo, apparso fin da subito insofferente e nervoso, alla richiesta di esibire i documenti si è dato repentinamente alla fuga. Raggiunto, ha continuato ad opporre resistenza, scalciando e aggredendo un operatore che, nell’occorso, è rovinato a terra procurandosi delle lesioni.

Dopo essere stato contenuto in sicurezza, è stato sottoposto a perquisizione, poi estesa anche all’abitazione e al domicilio, che ha dato esito positivo. Infatti, nascosto tra gli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di sostanza stupefacente tipo “cocaina” e 500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Presso la residenza e il domicilio, invece, gli agenti hanno rinvenuto due porzioni e due ovuli di stupefacente tipo “hashish”, oltre ad un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per confezionale le dosi della sostanza.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le attività di rito, il 39enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.