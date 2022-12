Spoleto, fermati per un controllo dalla Polizia: due giovanissimi nei guai per possesso di droga

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno fermato tre persone, due cittadini stranieri e una cittadina italiana, rispettivamente classe 1992, 1994 e 2001, con precedenti di polizia, che, all’interno di un veicolo in sosta, avevano attirato la loro attenzione.

Dopo essere stati identificati, considerati i precedenti per reati in materia di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere, gli operatori li hanno sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo per la 21enne e per il 20enne.

All’interno della borsa della ragazza, infatti, gli agenti hanno rinvenuto un contenitore in metallo contenente della sostanza stupefacente che, da un successivo controllo, è risultata essere un derivato della canapa indiana.

Inoltre, nascosto tra gli indumenti del 20enne, i poliziotti hanno trovato un involucro di cellophane termosaldato contenente della sostanza stupefacente dello stesso tipo.

Accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Spoleto per le attività di rito, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente i due giovani per possesso di sostanza stupefacente. Alla 21enne, inoltre, è stata ritirata la patente di guida.