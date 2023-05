Gubbio, sorpreso a spacciare tra un cocktail e l'altro: 24enne arrestato

I carabinieri di Gubbio hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un’attività investigativa contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel centro storico della città.

L’uomo era da tempo tenuto sotto controllo dai carabinieri che ne seguivano i movimenti e gli spostamenti al fine di individuare il luogo di spaccio. Una volta individuato il possibile nascondiglio in una stanza di un’affittacamere del centro, i militari seguivano l’uomo riuscendo a capire che i luoghi solitamente utilizzati per la presunta attività di spaccio erano i locali del centro storico eugubino.

Il giovane, infatti, veniva notato mentre si spostava da un locale all’altro in compagnia di altri coetanei e veniva avvicinato da alcuni giovani che si fermavano brevemente per poi andare via. Nella circostanza, mentre consumava un cocktail, veniva notato cedere della sostanza contenuta in un involucro ad un altro giovane eugubino (nel corso della prima pubblicazione dell'articolo lo stesso è stato accompagnato da una foto che ritraeva un locale eugubino rinomato che non ha nulla a che fare con l'attività dei Carabinieri. Ce ne scusiamo con i diretti interessati e abbiamo provveduto a rimuovere l'immagine).

L’intervento immediato dei carabinieri, appostati a poca distanza, hanno permesso di identificare spacciatore ed acquirente, di rinvenire la sostanza ceduta, e recuperare 9 involucri di cellophane contenenti cocaina in suo possesso, alcuni dei quali gettati dall’uomo nel tentativo di limitare le sue responsabilità.

Le operazioni venivano estese all’interno della camera in uso al ventiquattrenne, dove venivano rinvenuti altri 20 involucri contenente cocaina, nonché 30 grammi di sostanza ancora da confezionare, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello con lama di 12 ed una somma contante di oltre 2000 euro.

Il giovane veniva quindi tratto in arresto in flagranza di reato, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine del rito direttissimo il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.