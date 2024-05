Droga e furti, provincia al setaccio: il bilancio dei controlli

Intensificati i controlli del territorio interforze ad Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto. Il bilancio è di 465 le persone identificate.

L’intensificazione del monitoraggio fa seguito delle decisioni assunte in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento in Prefettura, per prevenire e reprimere episodi di microcriminalità, reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina spaccio di stupefacenti e aggressioni.

L’attività di prevenzione svolta ad Assisi ha visto l’impiego di un dispositivo interforze composto da personale della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti a piedi delle zone attenzionate, identificando 216 persone; monitorati anche 55 veicoli e 3 esercizi commerciali.

I servizi hanno riguardato anche le aree urbane di Città di Castello, dove il personale della Polizia di Stato, con i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre agli agenti della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo del centro storico, estendendo poi il pattugliamento anche alle zone periferiche più isolate per prevenire i furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite.

Nel corso dei controlli interforze, il personale impiegato ha identificato 191 persone e sottoposto a verifica 129 veicoli; contestati anche due sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Il monitoraggio interforze ha riguardato anche Foligno dove il personale del Commissariato, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, e dell’Arma dei Carabinieri, ha effettuato diversi posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di Polizia.

L’attività di prevenzione nel folignate ha consentito l’identificazione di 39 persone e il monitoraggio di 37 veicoli; contestate anche 2 sanzioni per violazione del Codice della Strada.

I controlli hanno riguardato anche 3 esercizi commerciali, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa sul rispetto delle norme previste dal Tulps, e quelle relative al divieto di somministrazione di alcol a minori.

I servizi si sono concentrato anche nelle aree urbane di Spoleto e il Comune di Cerreto di Spoleto, dove il personale della Polizia di Stato, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno effettuato un controllo del centro storico, estendendo poi il pattugliamento anche alle zone periferiche più isolate per prevenire i furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite.

Nello spoletino sono state 67 le persone identificate, 38 i veicoli controllati; effettuate verifiche anche presso 3 esercizi commerciali al fine di accertare il rispetto delle norme previste dal TULPS.

L’intensificazione dei controlli interforze proseguirà.