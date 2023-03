Corciano, fermato mentre passeggia: giovane denunciato per possesso di droga

I Carabinieri della Stazione di Corciano hanno denunciato un 20enne, incensurato, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, mentre camminava, è stato fermato da una pattuglia alle 23 di ieri che lo ha trovato in possesso di circa 14 grammi di hashish. A casa aveva altri 9 involucri di hashish per 106 grammi, un bilancino di precisione e un coltello a lama liscia per suddividere le dosi e quasi 1.000 euro in contanti in banconote di vario taglio.

I Carabinieri hanno così proceduto al sequestro dello stupefacente, dei soldi e dell’altro materiale e a denunciare il 20enne.